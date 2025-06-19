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Çorlu’da Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLADI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir hâlindeyken alev alan bir otomobil, tamamen kullanılamaz duruma geldi. Ali Paşa Mahallesi’nde S.H. yönetimindeki 17 ZB 696 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı.

OLAY YERİNE İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Aracını güvenli bir şekilde park eden sürücü, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, fakat araç, tamamen kullanılamaz hâle geldi.

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