Çorlu’da Yangın, Buğday Tarlası Yandı

YANGIN SONUCUNDA TARLALAR ZARAR GÖRDÜ

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen bir yangın, yaklaşık 150 dönümde ekili buğday tarlalarını küle döktü. Yangın, öğle saatlerinde Çorlu’ya bağlı Yenice Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan buğday tarlalarında çıktı.

DUMAN GÖREN VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Yangının dumanlarını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangına, çevredeki çiftçilerin traktörleriyle ve itfaiyenin müdahalesiyle hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangın sonucunda yaklaşık 150 dönümde ekili buğdayın hasatının zarar gördüğü ifade ediliyor.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili yangının çıkış sebebi üzerine araştırmalar devam ediyor. Çorlu’daki çiftçiler, bu tür yangınların önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.