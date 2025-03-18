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Çorlu’da Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

EVDEKİ YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan tek katlı bir ev, çıkan yangın sonucunda tümüyle kullanılmaz hale geldi. Olay, Fatih Caddesi civarındaki bu evde yaşandı. İrfan Sertbaş ve ailesinin yaşadığı evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, elektrik dağıtım şirketi ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Çorlu itfaiyesi, yangına hem içeriden hem dışarıdan hem de çatıdan müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen ya da yaralanan kimse olmadı, fakat bina tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

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