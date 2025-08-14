Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

ÇORLU’DA ÇIKAN YANGIN EVLERE SIRA GELDİ

Çorlu ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangın, çevredeki evlere sıçradı. Yangın, 5 konutla birlikte 1 anaokuluna zarar verdi.

YANGININ ÇIKMA NEDENİ BELİRSİZ

Olay, Önerler Mahallesi’nde saat 16.00 civarında, bilinmeyen bir sebepten ötürü başladı. Rüzgarın etkisiyle hızlıca yayılan alevler, yerleşim alanlarına doğru ilerleyerek evlere ulaşmayı başardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Ateşle mücadele için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre, alevlerin sıçradığı 5 ev ve 1 anaokulunda ciddi hasar meydana geldi.