Haberler

Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

ÇORLU’DA ÇIKAN YANGIN EVLERE SIRA GELDİ

Çorlu ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangın, çevredeki evlere sıçradı. Yangın, 5 konutla birlikte 1 anaokuluna zarar verdi.

YANGININ ÇIKMA NEDENİ BELİRSİZ

Olay, Önerler Mahallesi’nde saat 16.00 civarında, bilinmeyen bir sebepten ötürü başladı. Rüzgarın etkisiyle hızlıca yayılan alevler, yerleşim alanlarına doğru ilerleyerek evlere ulaşmayı başardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Ateşle mücadele için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre, alevlerin sıçradığı 5 ev ve 1 anaokulunda ciddi hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Haberler

Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.