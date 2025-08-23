Çorlu’da Yangında Baba Kızlar Yaralandı

YANGIN ÇIKTI, AİLE YARALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen yangında baba Rafet Eroğlu ile kızları Edanur ve Ela Eroğlu yaralandı. Yangın, saat 17.00 civarında Çobaneşme Mahallesi Piyade Sokak’taki dört katlı apartmanın üçüncü katında gerçekleşti. İddialara göre, Rafet Eroğlu ve kızları, maket yaparken mutfakta bulundukları esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören aile, öncelikle kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

AİLE ACİL YARDIM İSTEDİ

Alevlerin hızla yayılması üzerine aile, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yangın ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın nedeniyle bedenlerinde çeşitli yanık oluşan baba Eroğlu ve kızları, evden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dairede önemli hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.