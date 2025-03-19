Çorlu’da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobil ve bir pikap arasında gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 3’ü askeri personel olmak üzere toplam 6 kişi yaralanıyor. Kaza, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı ile Ziya Gökalp Bulvarı’nın kesişim noktasında meydana geliyor. Seyir halindeki askeri pikap ile iki otomobil arasındaki çarpışma, zincirleme kazaya yol açıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yaralıların olduğu bilgisi alındıktan sonra olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk ediliyor. Kazadan etkilenen 3’ü askeri personel toplam 6 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi ediliyor. Kazaya karışan üç aracın da büyük çapta maddi hasar gördüğü bildiriliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ TALEPLERİ

Olay yerinde bulunan taksici esnafı Servet Öz, sık sık trafik kazalarının meydana geldiğine dikkat çekiyor. “Burada sık sık trafik kazalarına denk geliyoruz. Artık daha fazla insanın canı yanmasını kimse istemez. Lütfen sayın Candan başkandan rica ediyoruz, buraya bir hız kesici tümsek ve ışıklandırma sistemi konulsun” diyor. Bu çağrılar, bölgedeki trafik güvenliğinin artırılması gerekliliğine vurgu yapıyor.