Çorlu’daki Kavgada Bir Kişi Yaralandı

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bir kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Şeyh Sinan Mahallesi’nde bulunan Kumyol Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, yabancı uyruklu kişiler arasında henüz netleşmemiş bir nedenle bir tartışma patlak verdi.

KAVGANIN SONUCU VE YARALI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavgaya dönüşen bu olayda, yabancı uyruklu bir şahıs yaralanıyor. Yaralı kişi, olay sonrası ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınıyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olay sonrasında bölgeye intikal eden polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor. Kavgaya neden olan koşulların araştırılması ve sorumluların belirlenmesi için çalışma sürüyor.