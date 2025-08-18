Çorlu Kavşakta Elektrikli Motosiklet Devrildi

ÇORLU’DA KAZA VE YARALANMA OLAYI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, kaygan zemin nedeni ile devrilen elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, gece yarısı Salih Omurtak Caddesi ile Atatürk Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı’nın kesiştiği dönel kavşakta gerçekleşti. Eski Salı Pazarı yönünde ilerleyen Barış E.’nin kullandığı elektrikli motosiklet, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

SALIK HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralanan Barış E. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

FISKIYELER YOLU SULUYOR

Barış E., kazanın sebebi hakkında, “Her gece çimleri sulayan fıskiyeler, hemen hemen yolun yarısını da suluyor. Maalesef sonuç bu oldu” dedi.