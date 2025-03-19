Çorlu, Saray Ve Hayrabolu’da Uyuşturucu Operasyonu

OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’ın Çorlu, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen operasyonlar sırasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 3 kişi hakkında işlem yapıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 14-15 Mart tarihlerinde uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yapan kişilerle ilgili bir çalışma gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Çorlu ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yapılan üst aramada C.K., E.N.T. ve D.N.’nin üzerinde 75 adet sentetik hap bulundu. Saray ilçesi Bozoba Mahallesi’nde ise S.Y.’nin üzerinde 1,75 gram eroin, 20,35 gram uyarıcı madde ve uyuşturucu kullanımına yönelik 4 adet kağıt boru tespit edildi. Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi’nde E.M.’nin üst aramasında ise 5,3 gram marihuana ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olaylarla ilgili olarak başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Eğitici bir yaklaşım ile uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların artırılması gerektiği önem kazanıyor.