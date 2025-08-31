Haberler

Çorlu Ve Ergene’de 15 Göçmen Yakalandı

POLİS OPERASYONU SONUCU GÖÇMENLER YAKALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla toplamda 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılarının Tekirdağ’ı geçiş güzergahı olarak kullanmayı planladığını tespit etti.

ARAÇLARDA YAPILAN ARAMA SONUCU MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Polis, göçmenlerin taşınacağı araçları belirledikten sonra Çorlu ve Ergene ilçelerinde iki araca operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, 15 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ekiplerin araçlarda gerçekleştirdiği aramada, kaçak geçişlerde kullanılmak üzere hazırlanmış 2 şişme bot ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör ise adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları sayesinde daha önce 14 kez aynı dükkandan eşya çaldığı tespit edilerek yakalandı.
Haberler

Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

Mardin'de, çocukluk arkadaşları Orhan ve Ethem, 50 yıl aradan sonra karşılaşarak eski günleri hatırladı. Birlikte büyüyen ikili, iş hayatında yollarını kaybetmişti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.