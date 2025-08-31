Çorlu Ve Ergene’de 15 Göçmen Yakalandı

POLİS OPERASYONU SONUCU GÖÇMENLER YAKALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla toplamda 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılarının Tekirdağ’ı geçiş güzergahı olarak kullanmayı planladığını tespit etti.

ARAÇLARDA YAPILAN ARAMA SONUCU MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Polis, göçmenlerin taşınacağı araçları belirledikten sonra Çorlu ve Ergene ilçelerinde iki araca operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, 15 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ekiplerin araçlarda gerçekleştirdiği aramada, kaçak geçişlerde kullanılmak üzere hazırlanmış 2 şişme bot ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör ise adliyeye sevk edildi.