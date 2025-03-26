Çorluspor 1947’nin Teknik Direktörü Silahla Öldürüldü

OLUMSUZ BİR OLAY VE GÖZALTILAR

TFF 3. Lig kulüplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka’nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürecinde, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü’nün eski başkanı Metin Saltık gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Saltık hakkında “azmettirici” olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saltık’ı Mersin’de gözaltına aldı. Ardından, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Saltık, burada tutuklandı.

SALDIRININ DETAYLARI VE SORUŞTURMA

Ersin Aka’nın cinayetinin temel hatları, 26 Kasım 2024 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıyla başlıyor. Aka, Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde yürüyüş yaparken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Aka Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında bazıları olayın azmettiricisi, bazıları ise saldırganlara lojistik destek sağlayan gözcüler olarak değerlendirildi.

TUTUKLAMALAR VE DÜKKANIN SONUCU

Olaydan sonra adliyeye sevk edilen 13 kişiden 9’u tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinlemesine devam etmesi bekleniyor. Çorluspor’un teknik direktörünün hayatını kaybetmesi, hem spor camiasında hem de geniş bir kamuoyunda derin bir üzüntü yarattı, yaşanan bu talihsiz olay futbol dünyasında olumsuz etkilere yol açtı.