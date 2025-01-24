Corolla Hatchback Hybrid Aile Aracı Ödülünü Aldı

Toyota Corolla Hatchback Hybrid ÖDÜL ALDI

Toyota’nın sürekli gelişim felsefesi ışığında üretilen Corolla Hatchback Hybrid, prestijli “What Car?” Yılın Aile Otomobili Ödülü’nü kazanarak bu konuda bir kez daha gücünü kanıtladı. 48. kez düzenlenen bu etkinlikte, otomotiv sektöründe saygı gören araç satın alma yayını What Car? birçok modeli halka açık yollarda ve özet test pistinde 12 ay boyunca değerlendirdi. Toyota’nın 5. Jenerasyon Hybrid teknolojisiyle donatılan Corolla Hatchback Hybrid, performansını ve verimliliğini bir arada sunarak bu değerlendirmelerde zirvede yer aldı.

PERFORMANS VE VERİMLİLİK

140 HP gücünde 1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olan Corolla Hatchback Hybrid, sürüş keyfi yanında WLTP ölçümlerine göre 4.5 lt/100 km gibi çok düşük bir ortalama tüketimle dikkat çekiyor. Yılın Aile Otomobili Ödülü’ne layık görülen bu model, dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Corolla’nın efsane mirasını günümüz koşullarında da sürdürmeye devam ediyor. Dinamik tasarımıyla çevik bir sürüş sunan Corolla Hatchback Hybrid, jüri üyelerini yüksek verimliliği, sürüş konforu ve sportif direksiyon tepkileri gibi birçok unsurlarla etkiledi.

ZENGİN DONANIM SEÇENEKLERİ

Türkiye’de Flame ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seçeneği ile sunulan Corolla Hatchback Hybrid, her iki versiyonunda da zengin donanım özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu modelde standart olarak sunulan özellikler arasında çift bölgeli otomatik klima, 10.5 inç Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi, 12.3 inç renkli gösterge ekranı, Sesli Komut Sistemi, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto akıllı telefon entegrasyonu ve Toyota Safety Sense 3 yer alıyor. Passion X-Pack versiyonunda ise deri/kumaş koltuk döşemeleri, ambiyans aydınlatması, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma, kablosuz şarj ünitesi, 17 inç alüminyum jantlar, elektrikli açılır cam tavan, karartılmış arka ve yan camlar ile akıllı giriş sistemi gibi ek özellikler de sunuluyor.