Corona virüs hapını onaylayan ilk ülke belli oldu

Çin’den yayılan corona virüse karşı geliştirilen hapı onaylayan ilk ülke İngiltere oldu.

İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi. Böylece İngiltere, corona virüs aşısında olduğu gibi, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

İngiltere ilaç düzenleyicisi, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi.

Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.