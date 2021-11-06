Corona virüsü bal arıları bulacak

Hollandalı bilim adamları, Çin’in Wuhan kentinden yayılan corona virüsü bulmak için bal arılarını kullanacak.

Hollandalı bilim insanları işte bu soruya yanıt aradı ve bir dizi araştırma sonunda arıları bu konuda eğitmeyi başardıklarını açıkladılar. Bu, koronavirüs test sonuçlarının günler-saatler yerine saniyeler içinde çıkması demek.

Gelişmiş koku duyuları ve özel eğitimler sayesinde patlayıcıları ve uyuşturucuları tespit edebildikleri biliniyordu. Bal arılarının bir marifeti daha ortaya çıktı.

Hollandalı bilim insanları bu hayvanların koronavirüs tespitinde de başarılı olduğunu açıkladı.

“Arıları bölgedeki bal arıcılarından topladık ve bu teçhizatın içine koyduk. Onlara koronavirüs pozitif ve negatif numuneler sunduk. Her pozitif numuneden sonra şekerli su verdik. Böylece sonunda arılar her pozitif numuneden sonra dillerini uzatmaya başladı. Bu yolla arıları hızlıca eğitebiliyoruz.”

Wageningen Üniversitesi’nde araştırmayı yürüten ekibe göre, bu yöntem, koronavirüs testlerinin sonuçlanmasını günlerden saniyelere indirebilir.

“Bu yöntem faydalı olabilir, çünkü arıları kullanması ucuz ve test materyalleri olmayan bölgelerde bile arıları kolaylıkla eğitebilirsiniz. Sadece bu makineden üretmemiz gerek ondan sonra sistem hızlıca çalışır”

Ama bu yöntemi desteklemeyen bilim insanları da var.

“Burada gördüğünüz şey şu. Enfeksiyonun kokusunu alıyorlar. Bu dolaylı bir yol. Oysa koronavirüsün klasik yolla teşhisi, virüsün yüzeysel yapısını bulmaya ya da virüsün genetik materyalini bulmaya dayalıdır ve doğrudandır. Ben klasik yöntemi tercih ederim koronavirüs tespitinde. Arılar bundan başka işlerde kullanılmalı”