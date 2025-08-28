Çoruh EDAŞ, Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Verdi

İŞ GÜVENLİĞİNE VERİLEN ÖNEM

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki elektrik dağıtım hizmetlerini sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), yüksekte çalışmanın getirdiği riskleri azaltmak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Şirket, bugüne kadar 765 saha çalışanına ‘Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi’ vererek dikkat çekti. Çoruh EDAŞ, çalışan sağlığını öncelik haline getiren bir kurum kültürü benimseyerek iş güvenliği bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

EĞİTİM PROGRAMININ KAPSAMI

Şirket, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için saha çalışanlarına yönelik ‘Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi’ gerçekleştiriyor. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş kolunda çalışan personel, toplamda 6 bin 120 saatlik eğitimleri tamamlayarak sahada karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve donanımlı bir hale geliyor. Eğitimlerde, yüksekte çalışırken karşılaşılan riskler, emniyet kemeri ve konumlandırma halatları gibi kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve güvenli bağlanma yöntemleri ele alınıyor. Katılımcılar ayrıca; direk, platformlu araç ve farklı yapı tiplerinde güvenli çalışma teknikleri hakkında bilgi alıyor.

EĞİTİMLERİN DEVAMI

Elektrik dağıtım iş kolundaki yüksekte yapılan çalışmalar, en önemli iş sağlığı ve güvenliği riskleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, Çoruh EDAŞ saha çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve olası iş kazalarını önlemek amacıyla düzenli eğitim programları uygulamaya devam ediyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Müşteri memnuniyetine odaklanan şirket, 7/24 hizmet sunarak abonelerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Aboneler, coruhedas.com.tr adresi ve 186 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla her zaman destek alabiliyor.