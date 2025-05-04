Çoruh Nehri Rafting Şampiyonası Başarıyla Gerçekleşti

DÜNYA’NIN EN HIZLI AKAN NEHİRLERİ ARASINDA YER ALAN ÇORUH NEHRİ’NDEKİ ORGANİZASYON

Çoruh Nehri, dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında bulunduğu için üniversiteler ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik sonrasında yapılan tanıtım çalışmaları, Bayburt’un raftingde marka olmasını amaçlıyor. Son yıllarda tarihi yerleri ve uluslararası ödüllü müzeleriyle öne çıkan Bayburt’un, doğa sporları için uygun coğrafyası da büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Hedef, bölgede daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlamak.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi işbirliği ile Çoruh Nehri’nin mevcut rafting rotalarına, şehirden geçen bölüm de eklenerek yeni parkurların oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Ekoturizmin canlı tutulması amacıyla başlatılan projeler sayesinde, nehrin Bayburt sınırları içinde yer alan ve spora uygun olduğu belirlenen bölgesinde 21-25 Nisan tarihlerinde ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldı. Sporcular, zorlu sularda kürek çekerek heyecan dolu anlar yaşadı. Etkinliğin ardından tanıtım çalışmalarına ağırlık verilerek, Çoruh Nehri’nin rafting ve kano branşlarında ulusal ve uluslararası alanda adını duyurması hedefleniyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en hızlı akan ve kenti ikiye bölen Çoruh Nehri’nin çeşitli doğa sporları için uygun olduğunu ifade etti. Yaklaşık iki yıldır rafting ve kano için altyapı oluşturmakta olduklarını belirten Eldivan, “Çünkü Çoruh Nehri’nin en fazla güzellik sunduğu şehir Bayburt. Bölgede müzeler, doğal oluşumlar ve tarihi yerler mevcut. Bu nedenle hem spor hem de kültürel turizm alanında bu potansiyeli değerlendirmeye çalışıyoruz. Çoruh Nehri’nin sportif faaliyetler ile buluşmasının ilk adımını atmış olduk,” dedi. Ayrıca, nehrin Bayburt’tan geçen kısmının ilk kez resmi müsabakalara ev sahipliği yaptığını, ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası çerçevesinde 70’in üzerinde sporcunun Bayburt’a geldiğini belirtti.

Bayburt’un hem kültürü hem doğası ile keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu vurgulayan Eldivan, rafting ve kano ile şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmayı düşündüklerini ifade etti. Günümüzde insanların daha sakin ve keşfedilmemiş yerleri görmek istediğini belirten Eldivan, Bayburt’un bu bağlamda eşsiz bir yer olduğunu aktardı. Rafting şampiyonasının bu tanıtıma katkı sağladığını, önümüzdeki yıllarda özellikle rafting ve kano alanında Bayburt’un önemli başarılar kazanacağını düşündüğünü söyledi. Eldivan, her yıl bu tür şampiyonalara ev sahipliği yapacaklarının altını çizdi.

Çoruh Nehri’nde ilk kez rafting yapan sporcu Nazlı Üstün, “Umarım Çoruh Nehri’nde her sporcu rafting yapma şansını bulur. Biz çok eğlendik, umarım bu tür faaliyetlerin devamı gelir,” dedi. Diğer bir sporcu Nurettin Çetin, Çoruh Nehri’nde rafting yapmanın zor olduğuna dikkat çekerek, bu deneyimi tekrar yaşamak için Bayburt’a dönmek istediğini ifade etti.