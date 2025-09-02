Çorum Alaca’da Kaçak Sigara Operasyonu

YASA DIŞI SİGARA İMALATI ORTAYA ÇIKTI

Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı sigara imalatı yapılan bir adreste kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada on binlerce makaron ile çok sayıda tütün sarma makinesi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nın İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapmış oldukları planlı istihbarat çalışmaları sonucunda bir kişinin kaçak sigara ürettiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, Alaca ilçesinde yaşayan İ.A. isimli şüphelinin evini izlemeye aldı. Ardından gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, şüphelinin adresinde operasyon yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda 17 bin 100 adet tütün doldurulmuş ve satışa hazır makaron, 20 bin 600 adet boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet otomatik tütün dolum makinesi ve bu makinelerde kullanılan 1 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.