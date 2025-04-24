Çorum Belediyesi Dronla Denetim Yapıyor

Dronla İzmarit Denetimi Başlatıldı

Çorum Belediyesi, yerlerde izmarit atılmasının önüne geçmek için dron destekli denetim uygulamasına başladı. Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre Zabıta ekibi, şehir merkezinde sigara izmariti atanlara karşı denetim yapıyor. Ekipler, Hürriyet Meydanı’na “Sigara İzmariti İzleme Noktası” kurarak, burada 3 gün süresince gerçekleştirdikleri denetimlerde yere izmarit atan 8 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450’şer lira idari para cezası uyguladı.

Temiz Şehir Vurgusu

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Çorum’un Türkiye’nin en temiz şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla, yerlere sigara izmariti atılmaması amacıyla denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. Göyhan, kamu alanlarında sigara izmariti atanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, “Kamusal alanlarda yere sigara izmariti atanlar, Kabahatler Kanunu’na istinaden cezai işleme tabi tutulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Denetim Ekipmanları ve Süreç

Denetimlerde, zabıta personelinin yaka kameraları, dron ve şehir izleme sistemlerinden faydalandığını kaydeden Göyhan, son üç günde yapılan kontrollerde yere izmarit atan 8 kişinin tespit edilerek idari para cezası uygulandığını ifade etti.