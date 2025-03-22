Çorum Belediyesi’nden Market Şubesine Kapatma Cezası

Çorum’da market kapatma cezası

Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürünler satan bir zincir market şubesine kapatma cezası uyguladı. Zabıta ekipleri, marketin kapılarını mühürleyerek, “Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı büyük bir bilgilendirme afişi astı.

denetimlerde artan yaptırımlar

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerinde daha sert yaptırımlar uygulamaya başladı. Raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundurulması ve kasa-reyon arasındaki fiyat farkı tespit edilmesi üzerine uygulanan para cezalarının ardından artık kapatma cezaları devreye giriyor. Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bulunan, daha önce de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem uygulanan markette, ikinci denetimde benzer durumun devam ettiği tespit edildi.

pazarın sağlığı için sert yaptırımlar

İkinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunması üzerine, yapılan yasal işlemler sonucunda, işletme Belediye Encümeni kararıyla 1 gün süreyle faaliyet göstermekten men edildi. Zabıta ekipleri, kapatma kararının tebliğ edilmesinin ardından market şubesine giderek kapıyı mühürledi. Ayrıca, “Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı bilgilendirme afişi de asıldı.

halkın sağlığına önem

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatları doğrultusunda marketlere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Kasa ve reyon fiyat farkı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde öncelikle cezai işlem uyguluyoruz. Aynı marketin ihlallere devam etmesi durumunda ise Belediye Encümeni kararıyla kapatma cezası veriyoruz. Bugün de aynı tespitten dolayı ikinci kez işlem yaptığımız market şubesini 1 gün süreyle kapattık. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına ve tüketicinin zarara uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir. Vatandaşlarımızdan, marketlerden alışveriş yaparken mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etmeleri halinde Alo 153 Zabıta Hattı’na ya da 0501 100 19 19 numaralı Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattımıza bildirimde bulunmalarını istiyoruz” açıklamasında bulundu.