Çorum’da 14 Kişi Yakalandı

POLİS ÇALIŞMALARIYLA 14 ŞAHIS YAKALANDI

Çorum’da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda, çeşitli suçlarla aranan toplam 14 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 2-9 Haziran tarihleri arasında sürdürdüğü denetimlerde, haklarında mahkemelerce yakalama kararları bulunan şahısları tespit etti. Bu kişiler arasında 1 hırsızlık ve 1 dolandırıcılık suçundan arananlar da yer aldı.

KAYIP ŞAHISLAR BULUNDU

Ayrıca, haklarında kayıp müracaatları yapılan 2 kadın ve 1 erkek bireyden 1 kadın ile 1 erkek bulundu ve ailelerine teslim edildi. Bununla birlikte, 1 kadının aranma çalışmaları ise devam ediyor.