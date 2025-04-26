Çorum’da 16 yaşında sürücü yakalandı

POLİS EKİPLERİ KOVALAMACA YAPTI
Çorum’da, “dur” uyarısına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin yaptığı kovalamaca sonucunda yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, Bahar 1. Cadde’de denetim yapan polisler, 19 HF 435 plakalı araçla olay yerinden kaçan M.T.’yi takibe aldı.
KOVALAMACA SONUCUNDA YAKALANDI
Ekipler, 15 dakika süren kovalamacanın ardından sürücüyü Dumlupınar 5. Sokak’ta ele geçirdi. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen M.T. ile aracın sahibi hakkında toplam 60 bin 41 TL cezai işlem uygulandı.