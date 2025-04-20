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Çorum’da 16 Yaşındaki Sürücü Yakalandı

KAÇIŞ DENEMESİ VE CEZA UYGULAMASI

Çorum’da, polis ekiplerinin varlığını gören 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.T., kaçma girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. Olay, Çatal Havuz 17. Sokak’ta gerçekleşti. Fatih Caddesi’nde, polis tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında “dur” ihtarına uymayan A.T., aracıyla hızla uzaklaşmaya çalıştı.

SURUCU YAKALANDI

Polis ekipleri, A.T.’yi takibe aldı ve aracı Çatal Havuz 17. Sokak’ta durdurdu. Genç sürücü, gözaltına alınırken, olay yerine gelen yakınları polis ekiplerine, işlem yapmamaları için ikna etmeye çalıştı. Bunun yanı sıra, A.T.’ye ve araca toplamda 50 bin lira cezai işlem uygulandı.

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