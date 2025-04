Çorum’da 16 Yaşındaki Sürücü Yakalandı

KAÇMAYA ÇALIŞAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çorum’da, polis tarafından gerçekleştirilen bir denetim sırasında 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, ekipleri görünce kaçmaya çalıştı. Ancak bu girişimi başarılı olamadı ve kısa sürede yakalandı. Olay, Çatal Havuz 17. Sokak’ta gerçekleşti.

POLİS DENETİMİNDE DURMADI

Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi’nde polis ekipleri tarafından düzenlenen denetim sırasında, “dur” ihtarına uymayan A.T. isimli sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Ancak polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucunda A.T., Çatal Havuz 17. Sokak’ta durdurularak yakalandı. A.T., yakalanmasının ardından polis merkezine götürülürken, olay yerine gelen yakınları, ekiplerin işlem yapmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı.

CUMHURİYET OLAYINDAN SONRA CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri, hem ehliyetsiz sürücüye hem de araca toplamda 50 bin TL cezai işlem uyguladı. Olay, Çorum’un trafik güvenliği açısından önemli bir durumu gözler önüne serdi.