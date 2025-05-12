Çorum’da 22 Şahıs Yakalandı

ÇORUM’DA YAKALANAN ŞAHIS SAYISI

Çorum’da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda aranan toplam 22 kişi yakalanıyor. Edinilen bilgilere göre, il merkezinin güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suç dosyasıyla aranan şahıslar ele geçiriliyor.

KAYIP ŞAHISLAR BULUNDU

Yapılan denetimlerde ayrıca, haklarında kayıp başvurusunda bulunulan 2 kadın ve 1 erkek de bulunarak ailelerine teslim ediliyor. Bu çalışmalar, asayişin sağlanması ve kayıp şahısların bulunması açısından önem taşıyor.