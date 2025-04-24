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Çorum’da 25 Öğrenci Hastaneye Gitti

ÇORUM’DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Çorum’da bir yurtta konaklayan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti. İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda bazı öğrenciler, öğle yemeği sonrası rahatsızlık hissetmeye başladı.

TEDAVİ SÜRECİ TAMAMLANDI

Gıda zehirlenmesi ihtimali ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 25 öğrencinin tedavi süreçleri gerçekleştirildi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler, daha sonra taburcu edilerek yurtlarına döndü.

NUMUNE ANALİZİ YAPILACAK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü, yemeklerden numune almayı planlıyor. Alınacak örneklerin analiz edileceği böylelikle olayın sebebi hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor.

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