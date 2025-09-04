Çorum’da 3 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu Çorum karayolu Taşköprü kavşağında oldu. Alınan bilgilere göre, Çorum yönünde ilerleyen N.U. idaresindeki 25 ADP 550 plakalı otomobil, iH.E. yönetimindeki 19 AGC 647 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iH.E.’nin aracı, kavşakta bekleyen M.Y. yönetimindeki 34 BSC 596 plakalı otomobile çarparak durabildi.

MÜDAHALE VE YARALILAR

Yaşanan bu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.