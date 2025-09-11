Çorum’da 3 Şahısta Ecza Hapı Bulundu

ALACA’DA POLİS DENETİMİ

Çorum’un Alaca ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli davranış sergileyen 3 kişide 56 adet sentetik ecza hapı bulundu. Alınan bilgilere göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında dikkate değer hareketlerde bulunan 3 kişinin üzerinde arama yaptı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan arama sonucunda A.T., K.Ö. ve S.Ö. isimli şahısların üzerinde toplam 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu olayın ardından A.T., K.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.