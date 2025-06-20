Çorum’da 4 Kişi Yakalandı

POLİS EKİPLERİ YAKALAMA OPERASYONU DÜZENLEDİ

Çorum’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, 13-20 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından toplamda 109 ayrı uygulama yapıldı.

DENETİM FAALİYETLERİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Denetimlerde, 25 kahvehane ve kıraathane, 23 kafe, 22 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark gibi mekanlar gözden geçirildi. Bu süreçte 4 bin 989 vatandaşın kimlik bilgileri sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı. Yapılan kontrollerin yanı sıra, 6 silah, 3 kesici ve delici alet, 3 şarjör ve 118 fişek, ayrıca 73 sentetik ecza hapı ve 28,7 gram bonzai ele geçirildi.

TRAFİK KONTROLLERİ YAPILDI

Trafik denetimleri çerçevesinde 2 bin 918 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 7 araca idari para cezası uygulandı. Bu çalışmalar, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen denetimlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.