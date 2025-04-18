Çorum’da 4 Şahıs Yakalandı

ÇORUM’DA YAKALAMALAR VE DENETİMLER

Çorum’da polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan dört kişiyi yakaladı. Alınan bilgilere göre, 11-18 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çeşitli araştırmalar ve denetimler gerçekleştiriyor. Bu süre zarfında, 105 sabit ve seyyar uygulama yaparak, halka açık yerlerde 26 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 23 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi.

ŞAHIS SORGULAMALARI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Denetimler sırasında 4 bin 189 kişi sorgulandı ve yakalama kararı olan dört şahıs ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda, sekiz ateşli silah, bir kesici-delici alet, iki şarjör, yedi tabanca fişeği, altı av fişeği, 46 sentetik ecza hapı ve 33,23 gram bonzai bulundu.

TRAFFİK DENETİMLERİ

Trafik kontrolleri de yapılırken, 2 bin 265 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden beş araca idari para cezası uygulandı. Çorum’daki bu denetim ve yakalamalar, güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım oluşturuyor.