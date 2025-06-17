Çorum’da 439 Şahıs Yakalandı

YILBAŞINDAN İTİBAREN YAPILAN OPERASYONLAR

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, haklarında arama kaydı bulunan 439 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışma, JASAT ekipleri ve ilçe komutanlıkları tarafından 1 Ocak – 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yakalanan 439 şahıstan 335’i, mahkemeye çıkarıldıklarında tutuklandı. 104 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin bu başarılı operasyonları, kamu güvenliğini sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.