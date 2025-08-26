Çorum’da 5 ev zarar gördü

YANGIN OLDU

Çorum’un Kale Mahallesi’nde, Milönü Caddesi ile Milönü 4. Çıkmaz Sokak’ta bir yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 4’ü metruk toplamda 5 ev zarar görüyor. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürüyor. Yangın ile ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıklarının ifadesine dayalı olarak, yangından kısa bir süre önce siyah giyinmiş bir kişinin sokaktaki çocuklara çakmak vererek yangın çıkarmalarını istediğini bildiriyor. Çocukların bu talebi reddetmesi üzerine kişinin sokaktan uzaklaştığı belirtiliyor ve bu durum, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatılmasına neden oluyor.