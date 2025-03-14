Çorum’da 5 Kişi Polisten Kaçamadı

HAKARDA YAKALANAN 5 KİŞİ

Çorum’da polis ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi yakaladı. Alınan bilgilere göre, 7-14 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yaptı. Bu süreçte, 98 adet sabit ve seyir halinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında, 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

KONTROLLERDE ELDE EDİLENLER

Gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 4 bin 872 şahıs sorgulandı ve bunlar arasında hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Yapılan çağdaş kontroller ve çalışmalar sonucunda, 13 adet ateşli silah, 2 adet kesici-delici alet, 9 şarjör ve 187 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 85 adet sentetik ecza hapı, 2,80 gram bonzai, 5,31 gram uyuşturucu madde özellikli tütün, 40 bin adet bandrolsüz makaron, 5 kilogram tütün ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı da yakalandı.

TRAFFİK DENETİMLERİ

Trafik ekipleri, denetimler sırasında 2 bin 635 aracı kontrol etti. Trafik kurallarını ihlal eden 21 araca ise idari para cezası uygulandı. Bu denetimler, bölgedeki asayişi sağlamak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.