Çorum’da 6 Dolandırıcı Yakalandı

POLİS VE SAVCI DEDİLER, 15 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Çorum’da, telefon aracılığıyla kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtıp 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltındaki şüpheliler, ifade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çorum’da yapılan telefon dolandırıcılığına dair gelen şikayetler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Kendilerini otorite olarak tanıtan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

OPERASYON DETAYLARI VE GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, 23 Ağustos’ta İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da belirlenen 6 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Çorum’a getirildi ve emniyetteki işlemleri tamamlandı. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin 9 nitelikli dolandırıcılık eylemi sonrası yaklaşık 15 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

SUÇ ALETİNE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suç unsurları ele geçirildi. Bu aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 962 mermi, 6 telefon ve sim kart, 13 hesap kartı ve dolandırıcılıkla elde edildiği belirtilen 50 bin liraya el konuldu. Bu 6 kişi, gün içerisinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.