Çorum’da 6 Şahıs Yakalandı

GENEL UYGULAMA VE YAKALAMALAR

Çorum’da polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişiyi ele geçirerek geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, 8-15 Ağustos tarihleri arasında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 108 adet denetim uygulaması yaptı. Bu kapsamda 26 kahvehane, 25 kafe, 21 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Bu kontroller esnasında 5.035 vatandaşın kimlik bilgileri sorgulandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan detaylı kontroller ve çalışmalar sonucunda, 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 9 adet ateşli silah, 3 adet kesici-delici alet, 6 adet şarjör, 89 adet fişek, 7 adet av fişeği ve 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu bulgular, düzenlenen denetimlerin güvenlik açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.

TRA FİK KONTROLLERİ VE CEZALAR

Trafik denetimlerine de aynı dönemde devam edildi ve 2.241 araç kontrol edildi. Bu denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal eden 2 araca idari para cezası uygulandı. Yapılan bu çalışmalar, hem asayişin sağlanması hem de trafik güvenliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.