Çorum’da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

ÇORUM’DA ARAÇ KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Çorum’da ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı, hacizli veya yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle ‘change’ yaparak başka kişilere sattıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan tespitlere göre bu şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri araç satışlarının toplam değeri yaklaşık 10 milyon lira kadardır.

EMNİYET ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasara uğramış araçların fabrikanın şasi ve motor numarasıyla, aranan, hacizli ya da yurt dışından ülkemize getirilen yabancı plakalı araçlara ‘change’ yöntemiyle işlem yapıldığını belirledi. Çalışma sonucunda, piyasa değeri toplamda yaklaşık 10 milyon lira olan 17 aracı ‘change’ yaparak başka kişilere satan şüpheliler, 20 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

ARAMA VE ELE GEÇİRME KAYITLARI

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 9 adet şasi motor numaratörü, trafikte bulunan yanmış bir araç, şasi numarası bulunmayan parçalanmış bir araç, hacizli ve yakalamalı bir araçla çeşitli materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İşlemler sonucunda 1 şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Y.B, S.K, A.B, O.B, M.B, S.K, A.K. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi.