Çorum’da 8 Şüpheliden 7’si Tutuklandı

POLİS OPERASYONU VE TUTUKLAMALAR

Çorum’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin çalıntı ya da hacizli araçlara kopyalanmasıyla piyasaya sürülen bir şebekeye yönelik önemli bir çalışma yapıldı. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, adliye önüne getirildi. Yapılan yargılama sürecinin ardından, bu şüphelilerden 7’si tutuklandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST KALDI

Operasyonun detayları incelendiğinde, suçlamaların ciddiyeti göz önüne alındığında, adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden birinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu durum, operasyonun etkisini ve devam eden soruşturmanın sonucunu daha da merak ettiriyor.

Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor'un butik mağazasını açtı ve tüm Bingöllüleri mağazayı ziyaret etmeye davet etti.
Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı. Vali, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ve pazarlama desteklerinin verileceğini açıkladı.

