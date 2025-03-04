Çorum’da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga Çıktı

Çorum’da iki akraba arasında gelişen bıçaklı kavga sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında oluşan tartışma bilinmeyen nedenlerden dolayı başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mesut H., bıçakla Müslüm A.’yı yaraladı. Kavga sırasında Müslüm A.’yı ayırmaya çalışan eşi İlknur A. da bıçak darbesiyle yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak için inceleme başlattı.