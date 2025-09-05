Çorum’da Akrabalar Kavga Etti, Yaralandı

İKİ AKRABA ARASINDA KAVGA!

Çorum’da, daha önce aralarında husumet bulunan iki akraba, hastanenin acil servisinde karşılaşıyor. Gece saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde meydana gelen olayda, kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralanıyor.

BIR KİŞİ AMELİYATA ALINDI

Alınan bilgilere göre, S.Y. (22) ile H.Ü. (26) arasında acil serviste bir tartışma başlıyor. Kısa süre içinde bu tartışma kavgaya dönüşüyor. Kavga esnasında S.Y., yanında bulunan bıçakla H.Ü.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralıyor. Yaralı olan H.Ü., hastane personeli tarafından derhal ameliyata alınıyor. Kavga sırasında ayrıca darp sonucu yaralanan S.Y. ise tedavisi sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılıyor.