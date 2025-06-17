Çorum’da Akrabasından Silahlı Saldırı

ARAzi ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KAVGA

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası tarafından silahla vurulan bir vatandaşın hayatını kaybetmesi olayı yaşandı. Olay, Sungurlu ilçesi Kuşçalı köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Mustafa Unatoğlu ile 60 yaşındaki akrabası Mustafa U. arasında geçen bir arazi anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü.

KAN DONDURAN VURUŞ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa U., yanında bulundurduğu tabancayla kuzeni Mustafa Unatoğlu’na ateş etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ancak yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.