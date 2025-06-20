Çorum’da Alkollü Sürücüye Ceza Uygulandı

POLİS EKİPLERİ İLE KAÇIŞ

Çorum’da bir sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Olay, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi’nde gerçekleşti. 06 S 4234 plakalı aracın sürücüsü Emin Y.G. (26), polisin yakalaması sırasında Ulukavak Mahallesi Güneşevler 7. Sokak’ta yakalandı.

ALKOL TESTİ VE CEZALAR

Yapılan kontrollerde, sürücünün 55 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Emin Y.G., ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamak gibi suçlardan toplamda 60 bin lira ceza aldı.

EHLYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Polis ekipleri, Emin Y.G.’yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Söz konusu araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.