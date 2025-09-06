Çorum’da Alkollü Traktör Sürücüsü Kazaya Karıştı

KAZA VE ALKOL DÜZEYİ

Çorum’un Alaca ilçesinde, 1.76 promil alkollü olduğu belirlenen traktör sürücüsü, kontrolü kaybederek 3 araca çarparak durabildi. Olay anı, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, CçA. yönetimindeki 19 AES 721 plakalı traktör, Zile Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yola kontrolden çıktı.

ÇARPMA VE ETKİLERİ

Traktör, önce Hakan K. idaresindeki 06 TNL 80 plakalı otomobile çarptı, ardından park eden 19 AEN 831 ve 19 ADG 648 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan bir otomobil, arkasında park halindeki 71 FD 800 plakalı araca da çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kazanın sonuçlarını kontrol etti. Şans eseri bu kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

ALKOLE BAĞLI CEZALAR

Olay yerine ulaşan trafik polisleri, traktör sürücüsünü incelediğinde 1.76 promil alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü durumdaki sürücünün ehliyetine el konulurken, traktör otoparka çekildi. Ayrıca, sürücüye toplamda 10 bin 260 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Kazanın anı, olay yerindeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.