Çorum’da Anne-Oğul Yağ Tankında Hayatını Kaybetti

OLAYIN YERİ VE ÇOCUKLU ANNE

Çorum’da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe (39) ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe yaşamını yitirdi. Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan atık yağların toplandığı iş yerinde gerçekleşti. Yağ dolu tanka iki kişinin düştüğü ihbarının ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi.

EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, tanktan biri çocuk olmak üzere iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybedenlerin Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu tespit edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.