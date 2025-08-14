Çorum’da Anne Ve Oğlu Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Çorum ilinde, bir yağ tankına düşerek yaşamını yitiren anne ve 12 yaşındaki çocuğunun cenazesi yapılan incelemelerin sonrasında morga kaldırıldı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE TEPKİLER

Edinilen bilgilere göre, depo amaçlı kullandıkları işyerine giden Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe dengesini kaybedip yağ tankının içine düştü. Annesini ve ağabeyini tankın içinde bulan çocuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar neticesinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından, anne ve oğlunun cenazeleri morga kaldırıldı.

AİLENİN İŞ YERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Ailenin kullanımında olan işyeri ile ilgili bilgi veren Sefa Kurtoğlu, “İçeriyi görmedik, çok sayıda ambulans geldi. Burası depo gibi kullanılıyordu. Buraya çok fazla gelen-giden olmazdı. Sadece kendileri gelip gidiyordu.” şeklinde açıklamalarda bulundu.