Çorum’da Araç Çarpışmasında 4 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Çorum’da bir kamyon ile otomobil arasında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Ankara karayolu Bozbağa kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Necati O. yönetimindeki 19 AT 162 plakalı kamyon ile sürücüsü belirlenemeyen 35 HA 910 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı.

Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.