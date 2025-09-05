Çorum’da Araç Hırsızlığı Operasyonu Yapıldı

ÇORUM’DA KİMİ KİŞİLERİN ARAÇ SATIŞI YAPTIĞI BELİRLENDİ

Çorum’da, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı, hacizli veya yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilmiş araçlarla ‘change’ yaparak başka kişilere sattıkları belirtilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu yöntemle, toplamda 10 milyon lira değerinde araç satışı yapıldığı tespit edildi.

AĞIR HASARLI ARAÇLARLA YAPILAN DOLANDIRICILIK

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazası, yangın ve deprem nedeniyle ağır hasar alan araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını aranan, hacizli veya yurt dışından Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçlara ‘change’ yapan şüphelilere yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 17 aracın ‘change’ yapıldığı ve 12 ildeki kişilerle satıldıkları ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTILAR

Bu kapsamda, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen aramalarda 9 şasi motor numaratörü, trafikte bulunan yanmış bir araç, şasi numarası bulunmayan parçalanmış araç, hacizli veya yakalamalı araç ve çeşitli materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Y.B, S.K, A.B, O.B, M.B, S.K, A.K. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi.