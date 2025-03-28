Çorum’da Aranan 11 Kişi Yakalandı

Çorum’da düzenlenen operasyonlar sırasında polis ekipleri, aranan 11 kişiyi yakalamayı başardı. Çeşitli maddelerin de ele geçirildiği bu çalışmalar, il merkezi asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 21-28 Mart tarihleri arasında yapılan kontrollerde, sabit ve seyir halindeki 98 nokta ile umuma açık alanlar denetlendi.

DENETİM KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

Bu denetimler sırasında 24 kahvehane-kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Söz konusu denetimlerde toplam 4,604 şahıs sorgulanarak, 11 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 adet silah, 1 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör, 51 adet tabanca fişeği, 31 adet sentetik ecza hapı, 8,78 gram metamfetamin, 10,51 gram bonzai, 1 adet telsiz ve 1 adet payp ele geçirildi.

TRAFFİK DENETİMLERİ DE DEVAM ETTİ

Aynı dönemde, trafik denetimleri de gerçekleştirildi. Toplam 1,997 araç kontrol edilerek, 16 araca idari para cezası uygulandı. Bu tür denetimlerin, toplum güvenliğini sağlamak adına sürdürüleceği ifade ediliyor.