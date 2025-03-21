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Çorum’da Aranan 6 Şahıs Yakalandı

YAKALANAN ŞAHISLAR VE YAPILAN DENETİMLER

Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aranan 6 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 14-21 Mart tarihleri arasında toplam 101 sabit ve seyir halinde denetim yapıldı.

DENETİMlerde Elde Edilen BULGULAR

Yapılan denetimlerde 23 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Bu süreçte 4 bin 917 kişi sorgulandı ve 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 9 silah, 3 kesici-delici alet, 3 şarjör, 47 fişek, 150 sentetik ecza maddesi, 1.50 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

TRAFİK DENETİMLERİ VE CEZALAR

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 530 araç kontrol edildi ve 13 araca idari para cezası uygulandı. Bu denetimler, il genelindeki güvenlik durumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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