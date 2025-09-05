Haberler

Çorum’da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Başladı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ PLANLANIYOR

Çorum’da yeni eğitim öğretim yılında bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin düzenleneceği açıklandı. Yeşilay Çorum Şubesi’nden gelen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yıl boyunca yapılacak eğitimlerin programı oluşturuldu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda belirlenen planlamaların, çeşitli kurumların iş birliğiyle yürütüldüğü ifade edildi. Bu eğitimin, bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olacağı ve toplumsal bilinç oluşturacağı vurgulandı. Eğitimlerin, bireylere ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları içereceği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

