Çorum’da Bıçakla Yaralanma Olayı Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE YARALANMA

Çorum’da, husumeti bulunan bir kişi tarafından bıçakla yaralanan bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde Bahabey Caddesi’nde yaşanan olayda, M.C. ile S.K. (28) arasında henüz net bir sebep bilinmeyen bir tartışma ortaya çıktı. Bu tartışma, kavga boyutuna gelince M.C., yanında taşıdığı bıçakla S.K.’yi yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar ile birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Gelişmelerin ardından, olayın şüphelisi olarak tanımlanan kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, olayın arka planını aydınlatmaya çalışıyor.