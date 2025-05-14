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Çorum’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

ÇORUM’DA KAVGA: BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Çorum’da, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde, Mutlu C. ve Satılmış K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Bu tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Satılmış K, vücudu üzerinde çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ettikten sonra, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı, hastanede ameliyata alındı.

ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için güvenlik güçleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Olayın detayları ve şahısların kimliği ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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